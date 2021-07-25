Масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге: есть пострадавшие – видео
25 июля 2021 , 17:37Читати новину українською
Источник:"РИА Новости"
В российском Санкт-Петербурге 25 июля вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Всю округу заволокло густым черным дымом.
Возгорание произошло в чердачном помещении здания на Лиговском проспекте, 115. Огонь уже распространился на площади 1 500 квадратных метров.
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Пожар в Санкт-Петербурге
Пожар вспыхнул в старом жилом доме в центре Санкт-Петербурга.
- Из здания эвакуировали 15 человек, сообщается, что один человек пострадал.
На месте происшествия работали 12 машин и 50 пожарных. Им удалось потушить огонь.