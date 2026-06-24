Об этом сообщает BBC.

Смотрите также : В Польше задерживаются украинские поезда: в чём причина

Что случилось с железнодорожной инфраструктурой Германии?

В Германии произошел беспрецедентный технический сбой, который полностью заблокировал железнодорожное сообщение по всей территории страны. Национальный перевозчик Deutsche Bahn был вынужден экстренно приостановить движение всего подвижного состава, поскольку вышла из строя критически важная система внутренней связи.

Проблемы возникли в беспроводной цифровой сети GSM-R, которая обеспечивает непрерывную связь между диспетчерскими центрами управления и машинистами. Поскольку безопасное движение поездов в таких условиях стало невозможным, транспорт начали срочно отводить к ближайшим платформам.

Сбой длился более двух с половиной часов и затронул абсолютно все уровни сообщения — от скоростных поездов дальнего следования Intercity-Express до пригородных электричек S-Bahn в крупнейших мегаполисах, в частности в Берлине и Мюнхене.

Генеральный директор железной дороги Эвелин Палла подтвердила, что первоочередной задачей для железнодорожников было доставить заблокированные поезда на станции, чтобы люди могли безопасно выйти из вагонов.

По неофициальным данным источников немецкого издания BILD в структурах безопасности, к коллапсу системы могло привести некорректное обновление программного обеспечения. Впрочем, представители Deutsche Bahn пока официально не подтвердили эту версию, отметив, что точная причина сбоя еще выясняется.

Руководство железнодорожной компании уже принесло извинения гражданам за причиненные неудобства. Пассажирам, чьи планы были сорваны из-за длительных задержек и отмены рейсов, начали выдавать специальные ваучеры для оплаты такси и покрытия расходов на проживание в отелях.

Отметим, что Deutsche Bahn — крупнейший железнодорожный оператор Германии, который ежедневно обслуживает около 21 миллиона пассажиров на сети протяженностью более 33 тысяч километров и через 5 400 железнодорожных станций. Кроме того, компания ежедневно перевозит сотни тысяч тонн грузов, обеспечивая работу промышленности и логистики в Европе.