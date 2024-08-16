Провели тренировку: энергетики оставили Владивосток и все Приморье без света

В России произошел масштабный перебой с электроэнергией. Весь Приморский край остался без света.

Сначала региональное минэнерго сообщало о тренировке, а потом признало, что случилась чрезвычайная ситуация.

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Что произошло в Приморье

В Приморье сейчас уже вечер. Так, например, во Владивостоке около 20:00. Это как раз время, когда россияне возвращаются с работы домой.

Местные жители жаловались в сети на внезапное исчезновение электроэнергии.

Электрички остановились, не работают светофоры, нет связи. Многие жители Приморского края застряли в лифтах. У значительного количества россиян сгорела бытовая техника – тостеры, чайники, стиральные машины и холодильники.

Отмечается, что массовое отключение света произошло после того, как в региональном минэнерго доложили о проведении плановой тренировки по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Чиновники тренировали работу оперштаба по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей, а уже через несколько часов в регионе случилась настоящая авария.

Телеграм-каналы сообщают, что сбой произошел на линии Приморской ГРЭС – Хехцир-2.

По состоянию на сейчас власти заявили, что свет начал постепенно возвращаться в города Приморского края.

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