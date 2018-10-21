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      Масштабный пожар на заводе в России может обернуться экологической катастрофой

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      Пожар на заводе "Электроцинк" в России
      Пожар на заводе "Электроцинк" в России / Фото из социальных сетей

      Масштабный пожар на металлургическом заводе "Электроцинк" в российском Владикавказе может обернуться ужасной экологической катастрофой. По словам местных жителей, дышать в городе становится все сложнее.

      Об этом сообщает News-r.ru.

      24 канал сообщал, что 21 октября во Владикавказе на металлургическом заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар. Вследствие чрезвычайной ситуации погиб 1 пожарный, еще 2 пострадали.

      Огромная черная туча над горящим заводом – это не просто дым – это результат горения химических веществ. Несмотря на заверения ЦЛАТИ о том, что никакой опасности продукты горения не представляют, врачи все же рекомендуют покинуть опасную зону,
      – отмечает издание.

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      Тем временем Росприроднадзор посоветовал жителям Владикавказа плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

      В то же время поступает все больше сообщений о том, что город окутал плотный черный дым, а дышать становится все сложнее. По словам экспертов, из-за отсутствия ветра все возможные опасные вещества, которые могли попасть в воздух из-за пожара, осядут на город в ближайшее время.

      Издание отмечает, что сложно представить, чем это обернется, поскольку точный состав и количество опасных веществ неизвестны.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня ночью серьезный пожар начался на заводе «Электроцинк». К его тушению изначально было привлечено 18 пожарных расчетов и 50 человек личного состава. Площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров. Через время огнем было охвачено уже 650 квадратов. К семи утра сообщили о локализации пламени. На данный момент пожар разгорелся с новой силой. Его площадь увеличилась уже до тысячи квадратных метров. При этом к тушению привлечено уже больше 60 сотрудников, а также 20 единиц техники. Из-за быстрого распространения пламени и невозможности его потушить в здании уже разрушены часть кровли и стена, само строение очень сильно повреждено. Не исключены дальнейшие разрушения. В огне погиб один сотрудник противопожарной службы, еще трое получили различные травмы. Один из пострадавших был госпитализирован, сейчас он проходит обследование, но о его состоянии пока ничего не известно. #электроцинк #владикавказ

      Допис, поширений Регион Online (@news_r.ru)

       

      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Экология Пожар
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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