Масштабный пожар на заводе в России может обернуться экологической катастрофой

Масштабный пожар на металлургическом заводе "Электроцинк" в российском Владикавказе может обернуться ужасной экологической катастрофой. По словам местных жителей, дышать в городе становится все сложнее.

Об этом сообщает News-r.ru.

24 канал сообщал, что 21 октября во Владикавказе на металлургическом заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар. Вследствие чрезвычайной ситуации погиб 1 пожарный, еще 2 пострадали.

Огромная черная туча над горящим заводом – это не просто дым – это результат горения химических веществ. Несмотря на заверения ЦЛАТИ о том, что никакой опасности продукты горения не представляют, врачи все же рекомендуют покинуть опасную зону,

– отмечает издание.

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Тем временем Росприроднадзор посоветовал жителям Владикавказа плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

В то же время поступает все больше сообщений о том, что город окутал плотный черный дым, а дышать становится все сложнее. По словам экспертов, из-за отсутствия ветра все возможные опасные вещества, которые могли попасть в воздух из-за пожара, осядут на город в ближайшее время.

Издание отмечает, что сложно представить, чем это обернется, поскольку точный состав и количество опасных веществ неизвестны.