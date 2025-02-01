Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

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Реакция Польши на сегодняшнюю массированную атаку России

Во время массированного удара по Украине Польша подняла в воздух истребители, а также привела в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. В Оперативном командовании отметили, что развернуты были "все имеющиеся силы и средства", а ситуация постоянно контролируется.

Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенных, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве,

– отмечают в ВСУ Польши.

Отмечается, что были задействованы все имеющиеся силы и средства, подняты пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

К слову, на удар уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Полтаве в результате попадания в жилой дом был полностью разрушен подъезд. Ранения получили 10 человек, среди них – дети. Также известно о трех погибших.

Также есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Известно о шести раненых. В Харькове один человек погиб. Жизнь еще двух человек унесла российская атака в Сумской области.