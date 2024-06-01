Враг атаковал энергетические объекты в 5 областях. В частности, было неспокойно и в Ивано-Франковской области.
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Вспыхнул пожар
В Ивано-Франковской ОВА отметили, что целью врага был объект энергетической инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки возник пожар. К его ликвидации было привлечено 101 огнеборец и 33 единицы техники.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук выразила слова благодарности нашим спасателям. Она также подчеркнула, что враг – коварный. Она призвала не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью, ведь обычно осторожность может сохранить жизнь.
Враг ударил также по Балаклее
- Под ударом оказалась также Балаклея, что на Харьковщине. Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
- Известно, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также в результате обстрела возник пожар.