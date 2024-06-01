Ворог атакував енергетичні об'єкти у 5 областях. Зокрема, було неспокійно і у Івано-Франківській області.

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Спалахнула пожежа

У Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Відомо також, що внаслідок атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук висловила слова вдячності нашим рятувальникам. Вона також наголосила, що ворог – підступний. Вона закликала не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати власною безпекою, адже звичайно обережність може зберегти життя.

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