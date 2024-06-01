Ворог атакував енергетичні об'єкти у 5 областях. Зокрема, було неспокійно і у Івано-Франківській області.
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Спалахнула пожежа
У Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Відомо також, що внаслідок атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук висловила слова вдячності нашим рятувальникам. Вона також наголосила, що ворог – підступний. Вона закликала не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати власною безпекою, адже звичайно обережність може зберегти життя.
Ворог вдарив також по Балаклії
- Під ударом опинилась також Балаклія, що на Харківщині. Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на момент ракетного удару в двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
- Відомо, що постраждалим надають медичну допомогу. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа.