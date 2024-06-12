Украинские защитники эффективно отразили очередную комбинированную атаку российских оккупантов, которые запустили ракеты и беспилотники по территории страны. В результате защитники неба сбили 5 вражеских ракет и более 20 БпЛА.

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Зеленский поблагодарил партнеров за усиление ПВО Украины

Именно такой результат в защите жизни может быть нашим ежедневным достижением, если будем иметь достаточное количество инструментов для отражения террористических ударов,

– отметил он.

Зеленский выразил благодарность всем международным партнерам, которые понимают необходимость усиления украинской обороны и работают вместе с украинской властью для укрепления устойчивости Украины.

Ликвидация последствий вражеской атаки / Фото ГСЧС Украины

Особую благодарность президент выразил воинам мобильных огневых групп, Воздушным силам Украины и всем подразделениям ПВО за их преданную службу.

"Работаем для того, чтобы дать больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", – резюмировал Зеленский.

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