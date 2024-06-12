Українські захисники ефективно відбили чергову комбіновану атаку російських окупантів, які запустили ракети та безпілотники по території країни. У результаті захисники неба збили 5 ворожих ракет та понад 20 БпЛА.

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Зеленський подякував партнерам за посилення ППО України

Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів,

– зазначив він.

Зеленський висловив вдячність всім міжнародним партнерам, які розуміють необхідність посилення української оборони та працюють разом із українською владою для зміцнення стійкості України.

Ліквідація наслідків ворожої атаки / Фото ДСНС України

Особливу подяку президент висловив воїнам мобільних вогневих груп, Повітряним силам України та всім підрозділам ППО за їхню віддану службу.

"Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", – резюмував Зеленський.

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