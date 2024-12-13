В результате массированной атаки 1 декабря Бурштын и еще несколько городов остались без горячей воды и отопления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Бурштынскую ТЭС.

Смотрите также На Львовщине россияне атаковали шесть объектов в 3 районах: есть разрушения и повреждения

Многочисленные ракетные удары

Из-за многочисленных ударов по энергетике теплоснабжение и водоснабжение будет частично приостановлено в ряде населенных пунктов Ивано-Франковской области. Говорится о Бурштыне и селе Демьянов.

Сообщили, что все энергетики привлечены к устранению последствий атаки. Они делают все возможное, чтобы вернуть горячую воду и отопление в дома.

Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Под прицелом снова оказалась энергетическая инфраструктура. В частности, также 50% потребителей на Тернопольщине остались без света из-за российского обстрела.

Известно, что вражеские силы в очередной раз атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе. В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели.