Согласно данным аналитиков, на этот раз российская армия направила свой удар на западные области. В частности, пострадала Львовщина.

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Как летели ракеты во время утренней атаки России

Так, карта создана на основе официальных данных Воздушных сил и сообщений OSINT-аналитиков.

Направления движения, которые указаны на карте, являются официально обнародованными с вышеупомянутыми источниками,

– отмечают авторы.

Карта движения ракет во время обстрела 15 января / фото из сети

По данным Зеленского, 15 января россияне выпустили более 40 крылатых и баллистических ракет, из них ПВО сбила не менее 30. Также войска России выпустили более 70 дронов

Предварительно, враг ударил по Украине крылатыми ракетами Х-101/55, крылатыми ракетами типа "Калибр", крылатыми ракетами Х-22, и "Шахедами".

Заметим, что Россия попала в 2 объекта в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Отключение электроэнергии пока не применяются.