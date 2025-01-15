Згідно з данними аналітиків, цього разу російська армія спрямувала свій удар на західні області. Зокрема, постраждала Львівщина.

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Як летіли ракети під час ранкової атаки Росії

Так, карта створена на основі офіційних данних Повітряних сил та повідомлень OSINT-аналітиків.

Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими з вищезгаданими джерелами,

– зауважують автори.

Карта руху ракет під час обстрілу 15 січня / фото з мережі

За данними Зеленського, 15 січня росіяни випустили понад 40 крилатих та балістичних ракет, з них ППО збила щонайменше 30. Також війська Росії випустили понад 70 дронів

Попередньо, ворог вдарив по Україні крилатими ракетами Х-101/55, крилатими ракети типу "Калібр", крилатами ракетами Х-22, та "Шахедами".

Зауважимо, що Росія влучила в 2 об'єкти у Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Відключення електроенергії наразі не застосовуються.