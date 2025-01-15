Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру

Андрій Садовий зазначив, що під час ранкової атаки на території Львівської області зафіксували ворожі крилаті ракети, однак вони більше не становлять загрози.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України,

– написав мер Львова.

Він зазначив, що в 6 областях було введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки відключення електроенергії ввели на Дніпропетровщині, Донеччині, Кіровоградщині та Полтавщині. Варто зазначити, що на Дніпропетровщині та Донеччині світло відключили превентивно.

Водночас на Кіровоградщині та Полтавщині довелося ввести аварійні графіки погодинних відключень.