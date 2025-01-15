Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру

Андрей Садовый отметил, что во время утренней атаки на территории Львовской области зафиксировали вражеские крылатые ракеты, однако они больше не представляют угрозы.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины,

– написал мэр Львова.

Он отметил, что в 6 областях были введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, в результате утренней атаки отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Полтавской областях. Следует отметить, что на Днепропетровщине и Донетчине свет отключили превентивно.

В то же время в Кировоградской и Полтавской областях пришлось ввести аварийные графики почасовых отключений.