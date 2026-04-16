Под прицелом были 6 украинских городов: как двигались вражеские цели во время массированной атаки
- Российская армия 15 и 16 апреля атаковала Украину дронами и ракетами, нацеленными на 6 городов: Киев, Черкассы, Харьков, Белая Церковь, Днепр и Одесса.
- Было применено более 350 "Шахедов", 13 баллистических ракет и 2 крылатые ракеты, как сообщает телеграм-канал "AirGuard".
Российская армия 15 и 16 апреля массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Почти все вражеские цели двигались в направлении 6 украинских городов.
Об этом пишет мониторинговый телеграм-канал "AirGuard | Шахеды | Ракеты | Мониторинг".
К теме "Детей из-под завалов достаньте!": жуткие истории очевидцев массированной атаки
Куда направляла свои цели Россия во время атаки Украины?
Мониторы отметили, что основными целями атаки стали: Киев, Черкассы, Харьков, Белая Церковь, Днепр, прифронтовые территории и Одесса.
Применено более 350 "Шахедов", более 13 баллистических ракет, и примерно 2 крылатые ракеты, – пишут в телеграм-канале.
Там также обнародовали карту, на которые можно увидеть движение БПЛА и ракет во время атаки.
Как двигались вражеские цели в Украине с 15 по 16 апреля / Фото из телеграм-канала "AirGuard | Шахеды | Ракеты | Мониторинг"
Как отработала ПВО по вражеским целям за 2 дня?
Российская армия в течение суток с 15 по 16 апреля запустила 703 воздушные цели по Украине. А именно 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 БПЛА "Шахед" и других типов.
Из них ПВО сбила 667 целей, а именно 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 636 БПЛА типа "Шахед".
Под ударами оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие города.