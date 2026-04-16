Под прицелом были 6 украинских городов: как двигались вражеские цели во время массированной атаки

Российская армия 15 и 16 апреля массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Почти все вражеские цели двигались в направлении 6 украинских городов.

Об этом пишет мониторинговый телеграм-канал "AirGuard | Шахеды | Ракеты | Мониторинг".

К теме "Детей из-под завалов достаньте!": жуткие истории очевидцев массированной атаки

Куда направляла свои цели Россия во время атаки Украины?

Мониторы отметили, что основными целями атаки стали: Киев, Черкассы, Харьков, Белая Церковь, Днепр, прифронтовые территории и Одесса.

Применено более 350 "Шахедов", более 13 баллистических ракет, и примерно 2 крылатые ракеты, – пишут в телеграм-канале.

Там также обнародовали карту, на которые можно увидеть движение БПЛА и ракет во время атаки.



Как двигались вражеские цели в Украине с 15 по 16 апреля / Фото из телеграм-канала "AirGuard | Шахеды | Ракеты | Мониторинг"

Как отработала ПВО по вражеским целям за 2 дня?