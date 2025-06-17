Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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В Польше снова поднимали авиацию

В 3:15 по местному времени командование сообщило, что в связи с российской атакой, польская и союзная авиация начала действия в воздушном пространстве страны.

В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, находящихся в его распоряжении, были подняты очередные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки доведены до наивысшей боевой готовности,

– говорится в заявлении.

В Оперативном командовании отметили, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности в "районах, граничащих с зонами, которые находятся под угрозой".

Уже в 4:49 Оперативное командование ВС заявило, что операции польских и союзных ВВС в воздушном пространстве Польши завершены – то есть менее чем через два часа после их начала. Также известно, что нарушений воздушного пространства Республики Польша не было зафиксировано.

Напомним, в ночь на 17 июня российские захватчики совершили очередной массированный обстрел Украины. По предварительным данным, по состоянию на 10:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбито огневыми средствами, еще 166 – локально потеряны