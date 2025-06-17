Атака россиян на Киевскую область: какие последствия и разрушения

В ночь на 17 июня российские войска в очередной раз осуществили комбинированный удар по Украине. Под вражеской атакой оказалась в частности Киевщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Какие последствия атаки на Киевщине

Правоохранители сообщили, что в Фастовском районе был поврежден частный дом, забор и два автомобиля.

На Вышгородском районе повреждениям подвергся частный дом. В результате атаки телесные повреждения получила 55-летняя местная жительница. Необходимую медицинскую помощь ей оказали на месте.

По данным полиции, на Обуховщине повреждения получили два частных дома и хозяйственные постройки.

Правоохранители отметили, что по фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители показали последствия атаки на Киевщине / Фото: Национальная полиция

Напомним, в ночь на 17 июня российские ракеты и дроны атаковали также Киев. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в целом на столицу летели 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические.

Во время атаки враг попал в одну из многоэтажек Киева. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей. Сейчас на месте атаки работают спасатели, под завалами могут быть люди.