По состоянию на 6:30 в Одессе в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки, передает 24 Канал.

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Россия атаковала дома в Одессе

По словам председателя ОВА Олега Кипера, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей, и тому подобное.

Власти показали жуткие кадры последствий российской атаки на Одессу.

Удар по Одессе / Фото ОВА

Я проснулся в 4:30 из-за того, что на меня обвалился потолок... Начал выбираться. Вытаскивал соседей с ребенком. Они здесь прятались. Потому что следующий "прилет" оказался из-за улицы. И повезло, что нас приютили, потому что полностью обстреливали этот район,

– рассказал Суспильному местный житель Максим.

Последствия атаки на Одесу / Фото Суспильне

Разрушения в Одессе / Фото ГСЧС

К слову, ночью под массированным ракетно-дронным ударом оказался Киев. В столице по состоянию на утро уже более 10 погибших. Вражеская ракета в результате прямого попадания уничтожила целый подъезд многоэтажки в Соломенском районе.

В Запорожской области также повреждены многоэтажка и общежитие, взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях.