Станом на 6:30 в Одесі до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Під час атаки на Київ помер громадянин США

Росія атакувала будинки в Одесі

За словами голови ОВА Олега Кіпера, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо.

Влада показали моторошні кадри наслідків російської атаки на Одесу.

Удар по Одесі / Фото ОВА

Я прокинувся о 4:30 через те, що на мене обвалилася стеля... Почав вибиратися. Витягав сусідів з дитиною. Вони тут ховалися. Тому що наступний "приліт" виявився через вулицю. І пощастило, що нас прихистили, тому що повністю обстрілювали цей район,

– розповів Суспільному місцевий житель Максим.

Наслідки атаки на Одесу / Фото Суспільне

Руйнування в Одесі / Фото ДСНС

До слова, уночі під масованим ракетно-дроновим ударом опинився Київ. У столиці станом на ранок вже понад 10 загиблих. Ворожа ракета внаслідок прямого влучання знищила цілий під'їзд багатоповерхівки у Солом'янському районі.

У Запорізькій області також пошкоджені багатоповерхівка й гуртожиток, вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях.