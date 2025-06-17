Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про загибель громадянина США у Києві

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву у ніч на 17 червня. Під час атаки на столицю у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США.

Зауважимо, що його смерть не пов'язана з російською атакою. Кличко розповів, що спершу було констатовано клінічну смерть громадянина США, а згодом – біологічну.

Нагадаємо, що внаслідок російської масованої атаки на Київ постраждали щонайменше 40 людей, понад 30 із них госпіталізували. Відомо, що у Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку, наразі рятувальники там розбирають завала.

Крім того, внаслідок російської атаки постраждав 10 гуртожиток Київського авіаційного інституту. На щастя, минулося без жертв, але є поранені.