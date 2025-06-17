Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки атаки Росії на Запоріжжя 17 червня

Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка й гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях. Також понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

На щастя, минулося без постраждалих, зазначив Іван Федоров.

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Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 17 червня: дивіться відео

Раніше голова ОВА повідомляв, що агресор завдав по Запоріжжю щонайменше 4 ударів. Є руйнування на кількох підприємствах. Там спалахнули пожежі.

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