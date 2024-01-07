Офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный прокомментировал работу ПВО во время российской атаки 2 января. У него поинтересовались, является ли сбитие 10 "Кинжалов" нормой, или это рекорд, который трудно будет повторить.

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Что сказали в Воздушных силах

Полковник считает, что сбитие 10 "Кинжалов" – это норма.

Просто никто не ожидал, что наша ПВО будет так хорошо справляться с такими угрозами. Я вам так скажу, когда мы сбили первый "Кинжал", один-единственный 4 мая, даже американцы, получившие эту новость, они говорили: "Мы до конца не верили, что действительно эту угрозу можно сбивать",

– заявил Смажный.

Он отметил, что 2 января Россия выпустила за один удар максимальное количество "Кинжалов", и всех их сбили. Офицер Воздушных сил дал понять, что это, безусловно, является рекордом. Смажный выразил надежду, что такой результат станет нашей нормой.

Что говорят о российских "Кинжалах"