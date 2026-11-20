20 ноября Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, противник запустил до 100 ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В чем особенность атаки 20 ноября?

По словам Игната, процент перехвата вражеских целей довольно высок. Предварительно, одна из ракет пересекла границу с Польшей.

Всего до 80 крылатых ракет атаковали Украину. Сначала это были "Калибры", которые россияне запускали с кораблей. Затем враг применил ракеты Х-101 с самолетов. Они наносили удары с разных направлений.

Большинство крылатых ракет атаковали западные регионы Украины. Главной целью врага была энергетика.

Еще Россия выпустила до 20 баллистических ракет. Они в основном наносили удары по Киеву и Киевской области.

Кроме того, по информации представителя Воздушных сил, враг использовал в атаке 400 дронов, из них – 120 реактивных. ️

Игнат отметил, что это была одна из самых мощных атак.

Отметим, что мониторы опубликовали карту маршрута российских целей над Украиной в течение ночи.