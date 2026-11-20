Об этом сообщили в ГСЧС.

Adv

популярные видео

Что известно о атаке на Ивано-Франковскую область?

В службе сообщили, что все пожары на объекте энергетической инфраструктуры уже ликвидированы. В результате атаки врага пострадавших нет. ️

Обратите внимание! Еще ранее в Ивано-Франковской области ввели режим аварийные отключения электричества.

Помимо энергообъекта, на территории региона зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В Бурштынской общине Ивано-Франковского района загорелся частный жилой дом. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Специалисты ГСЧС спасли из дома двух человек. ️

В Галицкой общине поврежден жилой дом. На местах работают офицеры-спасатели общин и пиротехники ГСЧС.

Последствия атаки на Прикарпатье / Фото ГСЧС

1 2 3 4 5 1 / 5

Напомним, Ивано-Франковская область оказалась под под массированной атакой россиян. В области раздавались взрывы. Враг наносил удары по региону крылатыми ракетами.

Всего ночью Россия запустила до 100 ракет различных типов, а также более 400 ударных дронов. Большинство вражеских целей силам ПВО удалось сбить.