Росія вдарила по енергооб'єкту в Івано-Франківській області / ДСНС
Внаслідок російського обстрілу 20 листопада виникли пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Гасіння ускладнювала загроза повторних ударів.
Про це повідомили у ДСНС.
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Що відомо про атаку на Івано-Франківщину?
У службі розповіли, що усі пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури вже ліквідовані. Внаслідок атаки ворога постраждалих немає. ️
Зверніть увагу! Ще раніше в Івано-Франківській області запровадили аварійні відключення світла.
Окрім енергооб'єкту, на території регіону є пошкодження цивільної інфраструктури.
У Бурштинській громаді Івано-Франківського району загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Фахівці ДСНС врятували з будинку двох людей. ️
У Галицькій громаді пошкоджений житловий будинок. На місцях працюють офіцери-рятувальники громад і піротехніки ДСНС.
Наслідки атаки на Прикарпаття / Фото ДСНС
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Нагадаємо, Івано-Франківщина опинилася під масованою атакою росіян. В області лунали вибухи. Ворог бив по регіону крилатими ракетами.
Загалом уночі Росія запустила до 100 ракет різних типів, а також понад 400 ударних дронів. Більшість ворожих цілей силам ППО вдалося збити.
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