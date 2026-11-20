Івано-Франківщині з ночі перебуває під атакою реактивних дронів. Під ранок окупанти запустили по регіону і крилаті ракети.

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Що відомо про вибухи на Франківщині?

Близько 07:05 на Івано-Франківщині було чути звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети з Тернопільщини рухаються на Івано-Франківщину у напрямку селища Обертин.

Раніше в області і обласному центрі лунали вибухи на тлі атаки дронів.

Мер Івано-Франківська Роман Марцінків повідомив, що у місті тролейбуси їдуть вулицею Мазепи тільки в автономному режимі через проблеми з напругою.

О 07:33 Марцінків попередив про атаку ракет на місто.

Може бути гучно! Працюватиме ППО– написав чиновник.