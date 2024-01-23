Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. Он оценил работу противовоздушной обороны и назвал особенности ракетной атаки.

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Какое вооружение приоритетно применяет враг

Россияне в пределах своей тактики постоянно меняют набор средств, наносящих удары. В частности, это баллистические и крылатые ракеты разной конфигурации. Самусь заметил, что в этот раз российские захватчики не применяли дроны-камикадзе "Шахеды".

Пытаются постоянно создавать сюрпризы для украинской ПВО,

– отметил военный эксперт.

Сейчас наша противовоздушная оборона эффективно действует как раз против "Шахедов", поэтому агрессор пытается больше применять баллистические ракеты. Ведь оккупанты знают, что Украине не хватает современных комплексов, например, SAMP/T или Patriot, которые могут гарантированно сбивать баллистику.

Россияне делают акцент как раз на удары баллистики по Киеву, Харькову и другим регионам Украины, до которых долетают ракеты С-300/С-400 или Х-22, которые очень тяжело сбивать,

– сказал Самусь.

Следует отметить, что Воздушным силам ВСУ, к сожалению, еще не удалось уничтожить ни одну ракету Х-22.

Заместитель директора Центра исследований армии призвал наших партнеров усиливать противоракетный щит Украины против баллистики.

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