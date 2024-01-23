Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. Він оцінив роботу протиповітряної оборони та назвав особливості ракетної атаки.

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Росіяни в межах своєї тактики постійно змінюють набір засобів, якими завдають ударів. Зокрема, це балістичні та крилаті ракети різної конфігурації. Самусь зауважив, що цього разу російські загарбники не застосовували дрони-камікадзе "Шахеди".

Намагаються постійно створювати сюрпризи для української ППО,

– зазначив військовий експерт.

Зараз наша протиповітряна оборона ефективно діє якраз проти "Шахедів", тому агресор намагається більше застосовувати балістичні ракети. Адже окупанти знають, що Україні бракує сучасних комплексів, наприклад, SAMP/T чи Patriot, які можуть гарантовано збивати балістику.

Росіяни роблять акцент якраз на удари балістикою по Києву, Харкову та інших регіонах України, до яких долітають ракети С-300/С-400, або Х-22, які дуже важко збивати,

– мовив Самусь.

Варто зазначити, що Повітряним силам ЗСУ, на жаль, ще не вдалося знищити жодної ракети Х-22.

Заступник директора Центру досліджень армії закликав наших партнерів посилювати протиракетний щит України проти балістики.

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