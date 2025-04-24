Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Важно Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия
Какие области оказались под атакой 24 апреля
Клименко сообщил, что во время массированной атаки 24 апреля под ударом были 9 регионов страны. В общем спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания.
Так, враг 24 апреля атаковал:
- Киев и область,
- Житомирскую область,
- Днепропетровскую область (Павлоград),
- Харьков и область,
- Полтавскую область,
- Хмельницкую область,
- Сумскую область,
- Запорожье.
Под массированным ударом оказался Киев – спасатели ликвидировали последствия на 13 локациях. Здесь есть значительные разрушения, а также много пострадавших. По состоянию на сейчас известно о 9 погибших и более 70 пострадавших. Среди пострадавших много детей, а также беременная женщина.
Также под массированным ударом оказался Харьков. Игорь Терехов сообщал, что в городе зафиксировали 19 ударов – 7 крылатыми ракетами и 12 дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в Харькове сообщают о 2 пострадавших.
Циничными действиями отличились оккупанты и на Житомирщине, где атаковали спасателей. Так, оккупанты нанесли повторный удар по подразделению ГСЧС, который прибыл на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.
Ранее жительница Святошинского района Киева Татьяна рассказала о пережитой атаке. Женщина призналась, что ее квартира также претерпела существенные разрушения, но самая большая трагедия – смерть близких людей.
По ее словам, погибла семья друзей ее брата. Тела папы и маленькой девочки уже нашли, а их маму и еще одного ребенка до сих пор ищут – они могут быть под завалами.