Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Важливо Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

Які області опинилися під атакою 24 квітня

Клименко повідомив, що під час масованої атаки 24 квітня під ударом були 9 регіонів країни. Загалом рятувальники вже ліквідували близько 40 осередків займання.

Так, ворог 24 квітня атакував:

Київ та область,

Житомирську область,

Дніпропетровську область (Павлоград),

Харків та область,

Полтавську область,

Хмельницьку область,

Сумську область,

Запоріжжя.

Під масованим ударом опинився Київ – рятувальники ліквідовували наслідки на 13 локаціях. Тут є значні руйнування, а також багато постраждалих. Станом на зараз відомо про 9 загиблих та понад 70 постраждалих. Серед потерпілих багато дітей, а також вагітна жінка.

Також під масованим ударом опинився Харків. Ігор Терехов повідомляв, що у місті зафіксували 19 ударів – 7 крилатими ракетами та 12 дронами-камікадзе типу "Шахед". Нині у Харкові повідомляють про 2 постраждалих.

Цинічними діями відзначилися окупанти й на Житомирщині, де атакували рятувальників. Так, окупанти завдали повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

Раніше мешканка Святошинського району Києва Тетяна розповіла про пережиту атаку. Жінка зізналася, що її квартира також зазнала суттєвих руйнувань, але найбільша трагедія – смерть близьких людей.

За її словами, загинула родина друзів її брата. Тіла тата та маленької дівчинки вже знайшли, а їхню маму і ще одну дитину досі шукають – вони можуть бути під завалами.