Истерика Кремля: что кроется за атакой на Киев и запуском "Орешника"

Ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. Основной удар пришелся на Киев, в то же время Кремль использовал "Орешник" по Белой Церкви.

В результате обстрела столицы повреждены прежде всего жилые дома, а "Орешник" "демилитаризовал" гаражи в Белой Церкви. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, в чем особенность циничной атаки на Украину.

Обратите внимание Вместо кофе бойцы взяли маркеры и снаряды: россиянам уже полетел ответ за атаку на Киев

В чем особенность атаки на Киев?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил, что среди БПЛА, которыми Россия атаковала Киев, почти все были ударными.

В этой атаке практически не было дронов-обманок. Россияне понимают, что с обманками – это бессмысленное дело,

– заявил Свитан.

Также россияне использовали ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101.

В общем целью врага было проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его мнению, это удалось, учитывая то количество средств поражения, которое запустила Россия.

Кроме того, оккупанты направили аэробаллистику на Хмельницкую область, очевидно, пытаясь достать до инфраструктурных объектов. Также они применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник", запустив ее без ядерной боевой части. Удар пришелся на Белую Церковь.

Для чего Россия массированно атаковала Киев: смотрите видео

Авиационный эксперт Константин Криволап в свою очередь выразил удивление тем, что Россия решила использовать остатки того, что имеет, вместе с "Орешником".

В то же время он считает, что после атаки с таким количеством баллистических ракет должна быть несколько иная картина разрушений. Хотя Киев, конечно же, понес масштабные убытки.

У этой атаки могла быть логика, если бы в действиях врага прослеживалась определенная последовательность. Когда произошло попадание возле метро "Лукьяновская", то понятно, что россияне пытались попасть по заводу "Артем". Но другие удары не укладываются в логику,

– подчеркнул авиаэксперт.

В общем, отметил он, складывается впечатление, что у россиян уже истерика. Эта атака – их последний шанс, чтобы что-то сделать. Хотя в Кремле бы уже должны были понять, что украинцев невозможно запугать.

Однако не исключено, добавил Криволап, что этой атакой Путин хотел передать сигнал президенту США Дональду Трампу и китайскому лидеру Си Цзиньпину: мир надо делить не на двоих, а на троих.

Какова особенность массированной атаки на Украину: смотрите видео

Какой маневр применила Россия для удара по Киеву?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заметил, что крылатые ракеты шли на Киев с разных направлений, будто пытаясь взять столицу в клещи.

По его словам, это затрудняет сопровождение и захват цели. Ведь нужно работать с нескольких систем, чтобы можно было качественно перехватывать.

Так они делают с "Шахедами", с баллистическими ракетами. Но мы делаем все возможное для того, чтобы противодействовать даже этим сложным маневрам со стороны врага",

– объяснил Храпчинский.

В общем Россия запустила и крылатые ракеты из акватории Черного моря и со стратегической авиации, и баллистику, и дроны. Это создало существенную нагрузку для нашей ПВО.

Поэтому, добавил авиаэксперт, нужно развивать эшелонированную систему с большим количеством различных систем детекции, чтобы не нужно было переключать режимы обнаружения и сопровождения цели, а каждый эшелон мог работать в соответствии с характеристиками воздушной цели. Если, например, это "Шахед" или какой-то дрон, – то он передается на малую ПВО.

В Украине это уже частично работает, но недостаточно средств вооружения.

Что кроется за ударом "Орешника"?

Свитан предположил, что "Орешник" мог отклониться от указанной цели. Ведь это неточная ракета и возможно круговое отклонение примерно в полкилометра.

России хочется похвастаться не столько перед европейцами, как перед своими же россиянами. Ей надо было понадувать щеки, потому что она сейчас в тяжелом положении, особенно после Туапсе. Поэтому пытается создать такой фон внутри страны благодаря этим "Орешникам",

– сказал полковник запаса.

Конечно же, отметил военный эксперт, "Орешник" опасен тогда, когда его используют с ядерной боевой частью.

Константин Криволап со своей стороны отметил, что непонятно, хотела Россия попасть по Белой Церкви или просто промахнулась и поразила то, что смогла. Ведь гаражи – явно не тот "центр принятия решений", удар по которому "Орешником" может что-то изменить в войне.

Чем на самом деле является "Орешник"?

Храпчинский отметил, что "Орешник", вероятно, представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности, которую Россия переделала для применения без боевой части. Не исключено, что для живой тренировки.

На этом виде вооружения боевая часть может быть ядерной. В то же время он сомневается в возможности применения ядерного вооружения по Украине. Однако Кремль очень беспокоит нынешняя ситуация, потому что немало российских НПЗ были выбиты за май.

Офицер ПС в резерве заметил, что перехват такого средства поражения должен происходить на этапе, когда он еще не перешел в боевое применение. То есть тогда, когда отделились субблоки и несколько таких воздушных целей падают в одно место.

Как это происходит? Ракета запускается, она идет по своей баллистической траектории. Когда она выходит на цель, то разделяется боевая головка, отстреливается двигатель, и все эти боевые головки свободно, кинетически падают в цель,

– объяснил Храпчинский.

Россия никогда не могла достичь точности, поэтому, заметил он, использовала ядерную боевую головку, чтобы компенсировать неточность, но при этом уничтожить то, что ей нужно.

Авиаэксперт добавил, что эта ракета должна перехватываться системами противоракетной защиты еще до того, как произошло разъединение боевых частей. На такое способны системы вроде израильских Arrow или американских THAAD.

Больше об атаке на Украину 24 мая

В результате обстрела Киева пострадали по меньшей мере 87 человек, среди которых трое детей. К сожалению, есть две жертвы. Еще два человека погибли в Киевской области – мужчины в Бучанском и Обуховском районах.

Последствия вражеской атаки зафиксировали во всех 10 районах столицы. В частности, полностью выгорел рынок и ТЦ "Квадрат", а также пострадали здания вокруг и станция метро.

Российская армия атаковала Украину почти 700 воздушными целями, в частности, баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Впоследствии в сети начала распространяться информация, что Россия запустила два "Орешника", однако в Воздушных силах ВСУ пока официально подтвердили только один запуск.