Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Тризуб". Под ударом оказались 6 областей.

Смотрите также Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

Каким был маршрут ракет, которыми атаковали Украину 25 декабря

Российские войска ночью и утром 25 декабря ударили по Украине ракетами и ударными БПЛА. Вражеские воздушные цели пролетали через несколько областей, а атака была направлена на энергетическую систему Украины.

Российские оккупанты выпустили по нескольким областям Украины ракеты Х-101/555 и "Шахеды". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Как двигались воздушные цели во время атаки 25 декабря / Карта Телеграм-канала "Тризуб"

Также на карте можно заметить, что "Шахеды" преимущественно атаковали северные и восточные регионы.

Заметим, что карта была создана на основе официальной информации Воздушных сил и OSINT-источников. Направления движения, которые указаны на карте, является официально обнародованными вышеупомянутыми источниками.

К слову, на утреннюю массированную атаку 25 декабря отреагировал Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Он осудил действия России и отметил, что Рождество должно быть временем мира.