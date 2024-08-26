Какие украинские города после атаки без света и воды: перечень

Россия осуществила массированную атаку Украины. Оккупанты били по критической инфраструктуре. В ряде регионов перебои с электро- и водоснабжением.

Ночью и утром страна-агрессор выпустила по нашей стране десятки ракет и "Шахедов". Взрывы раздавались во многих регионах. В Украине вводят экстренные отключения света.

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Какие города остались без света

Так, в Киеве разворачивают Пункты Несокрушимости по указанию "Укрэнерго" из-за введения экстренных отключений света. Из-за обесточивания в Одессе временно приостановили работу трамваев и троллейбусов.

Город Бар в Винницкой области – без электроэнергии. В Хмельницком тоже исчезло электричество.

Возможны перебои с электроснабжением в Львове. Пока неизвестно, когда восстановят электроснабжение в Житомире.

Из-за удара по объекту энергетической инфраструктуры обесточены населенные пункты в Ровенском районе.

Где нет воды

Из-за атаки российской армии по энергетической системе Украины в Чернигове могут возникнуть перебои с водоснабжением. "Черниговводоканал" сейчас переводит подстанции и очистные на резервное питание.

Хмельницкводоканал выполняет переход работы насосных станций на резервное питание. Водоснабжение ограничиваться не будет, – сообщили в водоканале.

Воды нет в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева. Также без воды остался Житомир.

В Житомире после отбоя планируют включить водоснабжение на два часа. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, водоканал два часа будет работать на генераторах, чтобы горожане сделали запас воды. Следующий раз водоснабжение включат с 19:00 до 22:00. 27 августа воду утром включат с 06:00 до 09:00.

Из-за попадания в области в Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание, сообщил мэр города Андрей Садовый.