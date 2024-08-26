Атака по Днепру и области: из-под завалов дачного дома достали мужчину, есть один погибший

Утром россияне массированно ударили по Украине ракетами и дронами. Взрывы, в частности, раздавались на Днепропетровщине. Известно о жертве.

Утром агрессор атаковал Днепропетровскую область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. Удар пришелся по дачному кооперативу.

Смотрите также Из-за массированной атаки временно перекрыли движение по Днепровской ГЭС

Последствия атаки

По предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 – разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме. Из-под его завалов спасли мужчину. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Есть один погибший, 69-летний мужчина.

Российский террор не имеет границ. Во время утренней массированной атаки россияне убили 69-летнего мужчину. Искренние соболезнования семье погибшего,

– написал председатель ДОР Николай Лукашук.

Напомним, что в результате вражеской атаки в Украине введены экстренные отключения света.