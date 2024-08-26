Вранці агресор атакував Дніпропетровську область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Удар прийшовся по дачному кооперативу.

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Наслідки атаки

За попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків. 2 – зруйновані. Понівечена господарська споруда. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. З-під його завалів врятували чоловіка. Йому надають необхідну меддопомогу.

Є один загиблий, 69-річний чоловік.

Російський терор не має меж. Під час ранкової масованої атаки росіяни вбили 69-річного чоловіка. Щирі співчуття родині загиблого,

– написав голова ДОР Микола Лукашук.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки в Україні введені екстрені відключення світла.