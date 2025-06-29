В целом Россия запустила 537 ракет и дронов. Воздушным силам удалось обезвредить 475 вражеских целей, передает 24 Канал.
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В Хмельницкой области – перебои со светом
Как рассказал председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в регионе силами ПВО было уничтожено две ракеты типа Х-101 и 9 вражеских БПЛА типа "Shahed".
Еще 21 вражеский БПЛА типа "Shahed" потерян локально. Место падения обломков устанавливается.
В результате атаки повреждена линия электропередач, из-за чего от электроснабжения отключено около 150 абонентов населенного пункта Шепетовского района, а также повреждены окна в недействующей школе.
Информация о травмированных или погибших не поступала.
Напомним, что на Львовщине враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. Поскольку большое количество ракет и беспилотников атаковала западные области, Польша была вынуждена поднимать истребители.
К слову, во время отражения российского нападения Украина потеряла пилота на F-16 Максима Устименко. Он был первоклассным летчиком. Подполковник Устименко погиб как Герой, отведя поврежденный самолет от населенного пункта.