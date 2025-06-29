Загалом Росія запустила 537 ракет і дронів. Повітряним силам вдалося знешкодити 475 ворожих цілей, передає 24 Канал.

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На Хмельниччині – перебої зі світлом

Як розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у регіоні силами ППО було знищено дві ракети типу Х-101 та 9 ворожих БПЛА типу "Shahed".

Ще 21 ворожий БПЛА типу "Shahed" втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється.

Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджено вікна в недіючій школі.

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

Нагадаємо, що на Львівщині ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. Оскільки велика кількість ракет і безпілотників атакувала західні області, Польща була вимушена піднімати винищувачі.

До слова, під час відбиття російського нападу Україна втратила пілота на F-16 Максима Устименка. Він був першокласним льотчиком. Підполковник Устименко загинув як Герой, відвівши пошкоджений літак від населеного пункту.