Это новый антирекорд, – Воздушные силы о массированной атаке 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Враг использовал для удара аж 550 средств воздушного нападения. Большинство ракет и дронов летели на Киев.

Среди запущенных по Украине целей – 539 дронов, из которых 330 "Шахедов". В эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что это новый антирекорд, передает 24 Канал.

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Оккупанты атакуют большим количеством БпЛА

По словам Игната, – 330 – это наибольшее количество ударных дронов, которое враг применял за одну атаку.

Военный уточнил, что 268 вражеских беспилотников – как ударных, так и имитаторов было сбито огневыми средствами, 208 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Напомним, что кроме дронов, противник запустил по стране также и ракеты. Это один "Кинжал", 6 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К". Силам ПВО удалось сбить только 2 крылатые ракеты.

К слову, зафиксировано попадание 9 ракет и 63 дронов в 8 локациях, а также падение обломков в 33 локациях.