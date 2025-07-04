Воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников на Полтавщине объявили еще около 20:00. Всего в области опасность продолжалась до 5 утра, передает 24 Канал.

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Россия обстреляла Полтавскую область

Утром глава Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал о последствиях российского удара. Он подчеркнул, что ночью в области работала ПВО.

В результате падения обломков БПЛА в Кременчугском районе повреждена кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали.

Напомним, что ночью 4 июля под основным ударом России оказался Киев. Противник атаковал город баллистикой, дронами и крылатыми ракетами. В ряде районов вспыхнули пожары, что привели к ухудшению качества воздуха. Власти призвали жителей после отбоя тревоги позакрывать окна из-за высокой концентрации продуктов горения.

Кроме того, в Киеве в результате массированного воздушного удара повреждена железнодорожная инфраструктура, работы по восстановлению продолжаются.