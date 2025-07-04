Повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників на Полтавщині оголосили ще біля 20:00. Загалом в області небезпека тривала до 5-ої ранку, передає 24 Канал.

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Росія обстріляла Полтавщину

Вранці очільника Полтавської ОВА Володимир Когут розповів про наслідки російського удару. Він підкреслив, що вночі в області працювала ППО.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, що уночі 4 липня під основним ударом Росії опинився Київ. Противник атакував місто балістикою, дронами і крилатими ракетами. У низці районів спалахнули пожежі, що призвели до погіршення якості повітря. Влада закликала мешканців після відбою тривоги позакривати вікна через високу концентрацію продуктів горіння.

Крім того, у Києві внаслідок масованого повітряного удару пошкоджена залізнична інфраструктура, роботи з відновлення тривають.