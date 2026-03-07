Массированная атака повредила железнодорожную инфраструктуру: УЗ указала, где будут задержки поездов
- Массированная атака России привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры.
- В нескольких областях на Западе Украины это вызвало задержки и изменения в движении поездов.
Россия массированно атаковала Украину ночью 7 марта. Среди последствий есть и повреждения железной дороги, а следовательно и изменения в графике движения поездов.
Где именно это произойдет, сообщила Укрзализныця. Рассказываем, что известно на данный момент.
Массированная атака: где будут изменения в движении поездов из-за повреждения железной дороги?
Укрзализныця информирует, что в результате массированной вражеской атаки, которая произошла ночью 7 марта, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.
Поэтому ряд поездов в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно изменят маршруты. Это, к сожалению, означает и задержки.
И мониторинговым группам УЗ при этом удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет. Худшего удалось избежать.
Извиняемся за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций – худшего удалось избежать благодаря слаженной работе железнодорожников и ловкости Сил обороны,
– написали в Укрзализныце в социальных сетях.
Резервные тепловозы уже на обесточенных участках, осмотр и ремонт также продолжается.
Где раздавались взрывы этой ночью?
Враг атаковал Киев и область, это были баллистические ракеты и дроны. Также и Харьков подвергся массированному удару этим же оружием.
В Винницкой области гремели взрывы из-за "Шахеды", под массированную атаку БпЛА попала и Одесса.
А на Буковину, в частности на город Новоднестровск, летели БпЛА и крылатые ракеты типа "Калибр".