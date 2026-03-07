Массированная атака повредила железнодорожную инфраструктуру: УЗ указала, где будут задержки поездов

Россия массированно атаковала Украину ночью 7 марта. Среди последствий есть и повреждения железной дороги, а следовательно и изменения в графике движения поездов.

Где именно это произойдет, сообщила Укрзализныця. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" и ракеты атакуют Украину, тревога в Киеве и многих областях: куда целится враг

Массированная атака: где будут изменения в движении поездов из-за повреждения железной дороги?

Укрзализныця информирует, что в результате массированной вражеской атаки, которая произошла ночью 7 марта, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Поэтому ряд поездов в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно изменят маршруты. Это, к сожалению, означает и задержки.

И мониторинговым группам УЗ при этом удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет. Худшего удалось избежать.

Извиняемся за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций – худшего удалось избежать благодаря слаженной работе железнодорожников и ловкости Сил обороны,

– написали в Укрзализныце в социальных сетях.

Резервные тепловозы уже на обесточенных участках, осмотр и ремонт также продолжается.

Где раздавались взрывы этой ночью?