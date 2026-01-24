Погиб человек, есть попадания, пожары и перебои со светом: последствия массированной атаки на Киев

Россия нанесла массированный воздушный удар по Киеву ночью 24 января. Враг применил различные средства воздушного нападения – от БпЛА до переоборудованных противокорабельных ракет.

Городские власти информировали о последствиях атаки. В частности, мэр Виталий Кличко и Киевская МВА.

Хронология атаки Оккупанты запустили дроны по Украине, целью стал Киев: есть и угроза баллистики

Массированная атака на Киев 24 января: что известно о последствиях?

На Киев массированная воздушная атака началась около 1 ночи 24 января и продолжалась несколько часов. На момент публикации угроза все еще оставалась актуальной.

Городские власти сообщили, что один человек погиб в столице, есть по меньшей мере 4 пострадавших. Трех медики госпитализировали.

На левом берегу столицы перебои с теплоснабжением и водоснабжением. Местные сообщества в соцсетях также писали о проблемах со светом.

О последствиях по районам на данный момент есть такая информация:

Деснянский район – падение обломков на нежилое здание.

район – падение обломков на нежилое здание. Днепровский район – падение обломков БпЛА и пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. Выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

район – падение обломков БпЛА и пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. Выбиты окна в многоквартирном жилом доме. Дарницкий район – падение обломков БпЛА неподалеку частного медучреждения, повреждены окна, без пожара. Попадание в недостроенный жилой многоэтажный дом, пожар.

район – падение обломков БпЛА неподалеку частного медучреждения, повреждены окна, без пожара. Попадание в недостроенный жилой многоэтажный дом, пожар. Голосеевский район – падение обломков БпЛА на территорию нежилой застройки, пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.

район – падение обломков БпЛА на территорию нежилой застройки, пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме. Соломенский район – обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

Добавим, что во время этой атаки на Киев, по информации мониторинговых сообществ, российская армия применила не только ударные БпЛА в значительном количестве. Это были также крылатые ракеты наземного базирования, баллистические ракеты, ракеты Х-22 или Х-32 со стратегической авиации, а именно с бортов Ту-22М3, а еще и модифицированные противокорабельные ракеты "Циркон" с южного направления.

Одновременно с Киевом враг атаковал и Харьков: какие последствия там?