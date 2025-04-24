За ночь оккупанты запустили 70 ракет различных типов и 145 дальнобойных дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия информации Андрея Коваленко.

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Какими ракетами Россия атаковала столицу Украины

Кремль использовал баллистические ракеты "Искандер M/K" и ракеты из КНДР KN-23. Они являются довольно неточным оружием и могут отклоняться более чем на 100 метров. В то же время россияне заявляют, что такой показатель составляет всего 10 метров.

В результате российской атаки погибли 8 человек, десятки госпитализированы, среди них – дети. В Святошинском районе столицы разрушены жилые здания. С 25 апреля в Киеве объявят день траура в память о жертвах.

Руководитель ЦПИ добавил, что именно из-за отклонения ракет Россия использует кассетную часть и шрапнель с разлетом на 100 метров для убийства гражданских людей.

Фактически удары такими баллистическими ракетами по городам и жилым районам – это сознательное военное преступление. Потому что россияне точно знают, какие недостатки есть в таком оружии, и гарантированно понимают, что бьют по гражданским,

– написал Коваленко.

У Defense Express подчеркнули, что Россия провела дополнительные работы с KN-23 для достижения ею большей точности и надежности. Ранее почти в каждой второй попытке россиян использовать эту ракету она распадалась в воздухе и могла отклоняться на 1,5 километра.

Падение KN23 в жилую застройку Киева: смотрите видео monitor

Теперь изменения, которые были внесены в ракету специалистами Кремля, позволяют оккупантам активнее применять KN-23 для ударов по своим целям, в частности по жилым массивам и мирному населению.

В начале этого года появилась информация о "начинке" ракеты из КНДР. Ее обломки отличаются красным от ржавчины цветом металла, а также низким качеством сварки. В этих ракетах также используются западные компоненты из нескольких стран – элементы американского, нидерландского, швейцарского и британского производства.