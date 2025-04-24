За ніч окупанти запустили 70 ракет різних типів та 145 далекобійних дронів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії інформації Андрія Коваленка.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 24 квітня

Якими ракетами Росія атакувала столицю України

Кремль використав балістичні ракети "Іскандер M/K" та ракети з КНДР KN-23. Вони є доволі неточною зброєю та можуть відхилятися на понад 100 метрів. Водночас росіяни заявляють, що такий показник складає лише 10 метрів.

Унаслідок російської атаки загинуло 8 людей, десятки госпіталізовані, серед них – діти. У Святошинському районі столиці зруйновані житлові будівлі. З 25 квітня у Києві оголосять день жалоби в памʼять про жертв.

Керівник ЦПД додав, що саме через відхилення ракет Росія використовує касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів для вбивства цивільних людей.

Фактично удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах – це свідомий воєнний злочин. Бо росіяни точно знають, які вади є в такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних,

– написав Коваленко.

У Defense Express підкреслили, що Росія провела додаткові роботи з KN-23 для досягнення нею більшої точності та надійності. Раніше майже у кожній другій спробі росіян використати цю ракету вона розпадалася в повітрі та могла відхилятися на 1,5 кілометра.

Падіння KN23 у житлову забудову Києва: дивіться відео monitor

Тепер зміни, які були внесені в ракету фахівцями Кремля, дозволяють окупантам активніше застосовувати KN-23 для ударів по своїм цілям, зокрема по житлових масивах та мирному населенню.

На початку цього року з'явилася інформація про "начинку" ракети з КНДР. Її уламки вирізняються червоним від іржі кольором металу, а також низькою якістю зварювання. У цих ракетах також використовуються західні компоненти з кількох країн – елементи американського, нідерландського, швейцарського та британського виробництва.