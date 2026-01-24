После массированного удара левый берег Киева покрыл густой туман после массированного удара

Российские войска в очередной раз осуществили массированный обстрел Украины. Под ударом, в частности, снова был Киев. Там после атаки в небе поднялся густой черный дым.

О том, как столица оправляется после удара

Какова ситуация в Киеве после атаки?

Утром 24 января на левом берегу столицы поднялся густой черный дым. Произошло это, вероятно, в результате российского удара по столице.

Стоит заметить, что ночью 24 января во время масштабного удара по Киеву погиб один человек, еще несколько жителей получили ранения. В результате обстрелов в разных районах столицы вспыхнули пожары, повреждены здания, возникли перебои с теплоснабжением и водой.

Со временем положение на левом берегу столицы улучшилось. Так что Киев выглядит уже менее апокалиптически.



Ситуация на левом берегу Киева / Фото 24 Канала

Где еще били россияне ночью 24 января?