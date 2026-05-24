Украина созывает Совбез ООН из-за массированной атаки по Киеву

24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву. Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН

"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонние механизмы в ответ на варварский ракетный удар России по Киеву прошлой ночью. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны предоставить надлежащий и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения. Мы немедленно обращаемся с просьбой провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. Путин пытается запугать Украину, атакуя гражданских людей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты средней дальности по мирным городам. Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленных на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира", – говорится в сообщении Сибиги.