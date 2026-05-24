Украина созывает Совбез ООН из-за массированной атаки по Киеву
24 мая, 18:12
Украина созывает Совбез ООН из-за массированной атаки по Киеву

Анастасия Колесникова

24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву. Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН

"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонние механизмы в ответ на варварский ракетный удар России по Киеву прошлой ночью. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны предоставить надлежащий и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения. Мы немедленно обращаемся с просьбой провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. Путин пытается запугать Украину, атакуя гражданских людей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты средней дальности по мирным городам. Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленных на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира", – говорится в сообщении Сибиги.

 

 

