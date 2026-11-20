20 ноября Россия нанесла массированную атаку на Львовскую область. Враг нанес удар по энергетическому объекту на территории региона.

Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

Почему во Львове и области проблемы со светом?

По словам чиновника, из-за повреждения энергосистемы в регионе ввели аварийные отключения света. В ближайшее время также планируется ввести почасовые графики отключений, которые будут опубликованы на ресурсах "Львовоблэнерго".

Введение экстренных отключений подтвердили и в облэнерго. Там попросили с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины.

Помимо Львовской области, аварийные отключения ввели также в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Эти регионы также подверглись ракетным ударам.

Непростая ситуация и в Киеве. Там из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах столицы действуют экстренные отключения.