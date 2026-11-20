Россия нанесла удар по объекту энергетики во Львовской области
20 ноября Россия нанесла массированную атаку на Львовскую область. Враг нанес удар по энергетическому объекту на территории региона.
Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.
Почему во Львове и области проблемы со светом?
По словам чиновника, из-за повреждения энергосистемы в регионе ввели аварийные отключения света. В ближайшее время также планируется ввести почасовые графики отключений, которые будут опубликованы на ресурсах "Львовоблэнерго".
Введение экстренных отключений подтвердили и в облэнерго. Там попросили с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины.
Помимо Львовской области, аварийные отключения ввели также в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Эти регионы также подверглись ракетным ударам.
Непростая ситуация и в Киеве. Там из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах столицы действуют экстренные отключения.