Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький.

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Чому у Львові та області проблеми зі світлом?

За словами чиновника, через пошкодження енергосистеми в регіоні запровадили аварійні відключення світла. Найближчим часом також мають запровадити погодинні графіки відключень, які опублікують на ресурсах Львівобленерго.

Запровадження екстрених відключень підтвердили і в обленерго. Там попросили із розумінням поставитися до ситуації, яка склалася в енергосистемі України.

Окрім Львівської області, аварійні відключення ввели також в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ці регіони теж зазнали ракетних ударів.

Непроста ситуація і в Києві. Там через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення.