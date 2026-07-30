Корреспондент 24 Канала Зоряна Казмирук с места событий сообщила, что в одном из домов разрушены два верхних этажа, а взрывная волна повредила соседние дома и автомобили. Число пострадавших приближается к 30.

Во Львове ликвидируют последствия массированной атаки

Утром 30 июля российские ракеты попали в два района Львова – на улицах Патона и Выговского. Пожары, возникшие после ударов, уже потушены, однако на обоих участках продолжают работать спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, в соседних домах выбиты окна, а поврежденные рядом автомобили частично уничтожены.

Как можно объяснить то, что делают эти нелюди, совершая атаки на жилые дома? Это за пределами здравого смысла,

– заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Число пострадавших в результате атаки приблизилось к 30. Всего повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и школа, при этом под завалами еще могут оставаться люди.

Это один из самых массированных ударов по Львову. Сейчас продолжается операция по спасению людей, и спасатели продолжают работать на местах попаданий,

– подчеркнул Садовый.

Львовяне едва успели добраться до укрытий

После объявления воздушной тревоги одна из жительниц увидела сообщение о движении ракеты в направлении Львова, разбудила ребенка и вместе с ним побежала в ближайшее укрытие. Позвонить пожилой соседке женщина уже не успела, ведь до возможного удара оставалось всего несколько минут.

Мы добежали до школы, когда произошел первый взрыв. Все бросились на пол, я накрыла ребенка, а потом мы побежали в подвал. Когда мы уже забежали туда, раздался второй взрыв,

– рассказала жительница Львова.

Во время первого взрыва люди услышали, как вокруг летит стекло, однако не останавливались, чтобы посмотреть, что произошло, а пытались как можно быстрее спрятаться. Другая жительница оставалась дома и после взрыва увидела, что взрывная волна повредила ее четырехкомнатную квартиру.

Я услышала первый взрыв, и что-то вылетело из стены. В квартире разбиты все окна с обеих сторон – и в комнатах, и на кухне,

– сказала женщина.

Жители еще не успели полностью осмотреть свои дома и оценить все повреждения, ведь после взрывов в первую очередь пытались уберечь детей и добраться до безопасного места.

В городе будут помогать жильцам поврежденных домов

Пока спасатели продолжают поисковую операцию, под завалами еще могут находиться люди. Для разбора разрушенных конструкций пришлось задействовать кран, поскольку лестничная клетка в одном из домов полностью завалена.

Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить людей, которые еще могут находиться под завалами,

– сообщила корреспондент 24 Канала Зоряна Казмирук.

Из-за последствий российской атаки улицы Патона и Выговского временно перекрыты, поэтому общественный и другой транспорт во Львове курсирует с изменениями. Горожан призывают учитывать ограничения при планировании поездок.

По завершении спасательной операции специальная комиссия зафиксирует все последствия и ущерб, нанесенный этой атакой,

– рассказала корреспондент.

Рядом с поврежденными домами также планируется развернуть выездной ЦПАУ, где жители смогут зафиксировать разрушения в своих квартирах и домах.

Казмирук показала последствия удара по Львову 30 июля: смотрите видео