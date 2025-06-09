Начальник управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что основной удар был направлен на один из оперативных аэродромов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление эфире телемарафона.

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Что сказал Игнат о российской атаке

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ, массированный удар, которого Россия нанесла по Украине этой ночью, был одним из крупнейших за последнее время.

Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, он был атакован противником. Таким образом, враг нанес различными средствами воздушного нападения удары этой ночью,

– добавил Игнат.

Стоит отметить, что в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине 479 ударных беспилотников и 20 ракет различных типов.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 ПВО обезвредила 479 средств воздушного нападения. В результате атаки зафиксированы повреждения в 10 локациях, тогда как падение обломков – в 17.